Community Calendar Jul 21, 2023 59 min ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Fridayn American Legion District Tournament, Connors Stadium.n Congregate Meal, 600 Cafe, 10:30 a.m.-noon. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm? ~A6? EC2A D9@@E:?8[ e A]>][ $A@EE65 t28=6 %C2A #2?86]k^AmkAm? y6??J w:=56C>2? q6?67:E[ t=<D {@586[ e`h !=62D2?E $E][ e A]>] \`_ A]>]k^AmkAm? ~A6? p=4@9@=:4D p?@?J>@FD r2?5=6=:89E >66E:?8 W?@?D>@<:?8X[ g A]>][ r@?G6?E z66A6CD r@>>F?:EJ r6?E6C[ `c`` {6:89E@? q=G5]k^AmkAmkDEC@?8m$p%&#sp*k^DEC@?8m? u2C>6CD’ |2C<6E[ fib_ 2]>]\?@@?[ #:G6CD:56 !2C<] W&DF2==J DE2CED :? |2J[ DC@F?5 qw$[ 2?5 CF?D E9C@F89 =2DE $2EFC52J :? ~4E@36CXk^AmkAm? p=\p?@?[ `_ 2]>][ u:CDE &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49[ ac }] ``E9 $E] c_e\gdb\ddff]k^AmkAm? ~A6? p=4@9@=:4D p?@?J>@FD &?:EJ ‘‘p?EDJ’’ vC@FA[ a A]>][ r@?G6?E z66A6CD r@>>F?:EJ r6?E6C W7@C>6C=J E96 |:=6D r:EJ p4256>JX[ `c`` {6:89E@? q=G5]k^AmkAm? r=@D65 p=4@9@=:4D p?@?J>@FD[ g A]>][ r@?G6?E z66A6CD r@>>F?:EJ r6?E6C >2:? 7=@@C[ `c`` {6:89E@? q=G5] W}@?D>@<:?8X]k^AmkAm? z2C2@<6 }:89E[ 'u([ ``h }] eE9 $E][ |:=6D r:EJ[ g A]>] E@ `` A]>]k^Am Let the news come to you Get our free email newsletters — latest headlines and e-edition notifications. Explore newsletters Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Mathematics Food Featured Local Savings Latest e-Edition To view our latest e-Edition, click the image on the left. Obituaries Melvin Lloyd Conley Chris Shannon Elwood Elizabeth E. Miller (Robinson) Irene Cantrell Sumiko Dinardi Richard (Dick) Hay Dwight Clifford Conley More Obituaries