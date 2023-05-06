The City of Miles City Council will meet Tuesday at 6 p.m. in the City Council Chambers and over zoom.us.
CALL TO ORDER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
ROLL CALL
1. APPROVAL OF COUNCIL MINUTES/COMMITTEE MINUTES
A. Regular City Council Meeting 04/25/2023
B. Human Resources Committee Meeting 04/06/2023
2. SCHEDULE MEETINGS
3. REQUEST OF CITIZENS & PUBLIC COMMENT
APPOINTMENTS
Police Commissioner-Blayne Watts
4. PROCLAMATIONS
Kids to Parks Day
5. STAFF REPORTS
6. CITY COUNCIL COMMENTS
7. MAYOR COMMENTS
8. COMMITTEE RECOMMENDATIONS
9. BID OPENINGS
10. BID AWARDS
11. PUBLIC HEARINGS
A. ORDINANCE NO. 1369 (Second Reading) — AN ORDINANCE REVISING SECTION 11-77 OF THE CODE OF ORDINANCES OF THE CITY OF MILES CITY, MONTANA, SO AS TO ADOPT THE 2021 INTERNATIONAL FIRE CODE.
12. UNFINISHED BUSINESS
A. ORDINANCE NO. 1369 (Second Reading) — AN ORDINANCE REVISING SECTION 11-77 OF THE CODE OF ORDINANCES OF THE CITY OF MILES CITY, MONTANA, SO AS TO ADOPT THE 2021 INTERNATIONAL FIRE CODE.
13. NEW BUSINESS
A. Approve Mark Ahner’s 4th of July Requests for City to Supply:
-Event Insurance
-Road Closure Signs
-Park Use Permit
-Police Escort
B. RESOLUTION NO. 4507 — A RESOLUTION OF THE CITY OF MILES CITY APPROVING A TASK ORDER WITH INTERSTATE ENGINEERING PERTAINING TO CERTAIN PROJECTS AS SET FORTH IN THE MILES CITY LONG RANGE TRANSPORTATION PLAN.
C. A RESOLUTION APPROVING TASK ORDER 2023-1 FOR ENGINEERING SERVICES BETWEEN THE CITY OF MILES CITY AND BROSZ ENGINEERING, INC. RELATED TO THE NORTH HAYNES AVE. SANITARY SEWER RAHABILITATION PROJECT.