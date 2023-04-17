Calendar Apr 17, 2023 Apr 17, 2023 Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save MONDAYn Session, 6 p.m., First Presbyterian Church.n Knights of Columbus, 7 p.m., Parish Hall, 520 N. Montana Ave. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDEC@?8m%&t$sp*k^DEC@?8m? rFDE6C r@F?EJ u@@5 q2?< 5:DEC:3FE:@?[ h 2]>]\`ib_ A]>][ `d }] gE9 $E]k^AmkAm? $E@CJE:>6[ `_ 2]>][ |:=6D r:EJ !F3=:4 {:3C2CJ[ ` $] `_E9 $E]k^AmkAm? |:=6D r:EJ $@FA z:E496?[ `` 2]>]\`aib_ A]>][ u:CDE &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49 32D6>6?E[ ac }] ``E9 $E] abc\d_`b]k^AmkAm? $6?:@C r@?8C682E6 |62=D 7@C 2?J@?6 e_Z J62CD[ `_ib_ 2]>]\?@@?[ e__ r276]k^AmkAm? #@E2CJ r=F3[ ?@@?[ %@H? 2?5 r@F?ECJ r=F3]k^AmkAm? r@?G6?E z66A6CD[ ?@@?[ r@?G6?E z66A6CD r@>>F?:EJ r6?E6C[ `c`` {6:89E@? q=G5]k^AmkAm? ~A6? p=4@9@=:4D p?@?J>@FD &?:EJ vC@FA[ ?@@?[ r@?G6?E z66A6CD r@>>F?:EJ r6?E6C[ `c`` {6:89E@? q=G5]k^AmkAm? }665=6H@C<6CD 82E96C E@ 4C@DD DE:E49[ 6>3C@:56CJ[ 4C@496E @C <?:E 2?5 E@ E6249 E9@D6 H9@ H@F=5 =:<6 E@ =62C? E96D6 D<:==D `ib_ A]>][ u:CDE &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49 !2C=@C[ ac }] ``E9 $E] u@C >@C6 56E2:=D 42== c_e\gfc\bd_a H66<52J >@C?:?8D]k^AmkAm? |:=6D r:EJ $@FA z:E496? q@2C5[ di`d A]>][ u:CDE &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49[ ac }] ``E9 $E]k^AmkAm? {25:6D EC2A D9@@E:?8[ e A]>][ $A@EE65 t28=6 %C2A #2?86] *@FE9 6?4@FC2865 E@ 2EE6?5]k^AmkAm? rFDE6C #@5 2?5 vF? r=F3[ f A]>][ vF? #2?86]k^AmkAm? q2C q:?8@[ f A]>][ %:=E (FC<D qC6H9@FD6 2?5 r2D:?@]k^AmkAm? r=@D65 p=4@9@=:4D p?@?J>@FD &?:EJ vC@FA[ f A]>][ r@?G6?E z66A6CD r@>>F?:EJ r6?E6C[ `c`` {6:89E@? q=G5]k^Am Let the news come to you Get our free email newsletters — latest headlines and e-edition notifications. Explore newsletters Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Christianity Religion Needlework Social Services Featured Local Savings Latest e-Edition To view our latest e-Edition, click the image on the left. Obituaries Patricia Arlene (Worman) Conley Melvin Lloyd Conley Chris Shannon Elwood Elizabeth E. Miller (Robinson) Irene Cantrell Sumiko Dinardi Richard (Dick) Hay More Obituaries